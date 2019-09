Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου δήλωσε σήμερα ότι η τοξική ατμόσφαιρα στην χθεσινή συνεδρίαση είναι η χειρότερη που έχει δει στα 22 του χρόνια στο σώμα.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές μετά την χθεσινή θλιβερή συνεδρίαση, ο Τζον Μπέρκοου είπε: «Πιστεύω ότι υπάρχει διάχυτη η αίσθηση στην Βουλή και εκτός αυτής ότι χθες το σώμα δεν τίμησε τον εαυτό του».

«Και στις δύο πλευρές τα πάθη πυροδοτήθηκαν· οργισμένα λόγια εκτοξεύθηκαν…η ατμόσφαιρα ήταν τοξική».

"Yesterday the House did itself no credit… passions were inflamed, angry words were uttered, the culture was toxic"

Speaker John Bercow urges MPs to "treat each other as opponents, not enemies", after angry exchanges about Brexit and the PM's languagehttps://t.co/TppkxWMWER pic.twitter.com/i9NvyCkpHh

