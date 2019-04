Ο ιδρυτής του ιστοτόπου WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ διατρέχει κίνδυνο να διωχθεί από την πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο εντός ωρών ή ημερών, ανέφερε ο οργανισμός που δημιούργησε μέσω Twitter.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext–and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq

