Με προκλητικό, δυναμικό πρόγραμμα, επιστρέφει η 73η Μπερλινάλε

Μετά τις Κάννες και τη Βενετία, η Μπερλινάλε, το τρίτο μεγάλο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ, επιστρέφει ζωντανά στις αίθουσες μετά την πανδημία του Covid-19, με ένα πλούσιο πρόγραμμα, με «ταινίες προκλητικές, τολμηρές και ψυχαγωγικές για το κοινό», όπως ανάφερε ο Κάρλο Τσάτριαν, ένας από τους δυο διευθυντές (το άλλο μέλος είναι η Μαριέτ Ρίσενμπικ) του φεστιβάλ του Βερολίνου.

Μπορεί ο κατάλογος να μην έχει τα εντυπωσιακά ονόματα και το χολιγουντιανό γκλάμουρ που παρουσιάζουν συνήθως οι Κάννες, στο φετινό πάντως πρόγραμμα υπάρχουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ταινίες του ανεξάρτητου κινηματογράφου (το μεγάλο πάντα ατού της Μπερλινάλε), καθώς και μια ενδιαφέρουσα παρουσία από το Χόλυγουντ, με επικεφαλής τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, που φέτος, με αφορμή την πρόσφατη ταινία του «The Fabelmans», το φεστιβάλ αποφάσισε να τον τιμήσει με το Ειδικό Βραβείο για το σύνολο του έργου του. Στο πρόγραμμα και η ταινία «Ταρ», με την Κέιτ Μπλάνσετ, με αφορμή την υπόθεση της ταινίας που εκτυλίσσεται στο Βερολίνο. Στις φετινές εμφανίσεις και ο Σον Πεν, με το ιδιαίτερα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ του, «Superpower», που αναφέρεται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Απόψε γίνεται η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, που λήγει στις 26 του μήνα) με την εκτός συναγωνισμού ταινία, «She Came to Me» της Ρεμπέκα Μίλερ, με πρωταγωνιστές τους Πίτερ Ντίλεϊντζ, Μαρίζα Τομέι, και Αν Χάθαγουεϊ. Η ταινία της Μίλερ (κόρης ως γνωστό του διάσημου θεατρικού συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ) έχει για πρωταγωνιστή ένα μουσικοσυνθέτη που βρίσκεται σε συγγραφικό αδιέξοδο και που ανακαλύπτει και πάλι το πάθος του ύστερα από ένα περιστασιακό σεξ.

Εκτός από τους πρωταγωνιστές και τη σκηνοθέτρια της ταινίας, την έναρξη θα παρακολουθήσουν αρκετοί επίσημοι Γερμανοί και ξένοι καλεσμένοι, διεθνής κριτική επιτροπή, με πρόεδρο την Κρίστεν Στιούαρτ, και υπουργοί και εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης, ανάμεσά τους και ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, αναπληρωτής Καγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών και Κλιματικής Δράσης.

Το Επίσημο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

«20.000 είδη μελισσών» του Estibaliz Urresola Solaguren

«Ο πύργος χωρίς σκιά» του Zhang Lu

«Μέχρι το τέλος της νύχτας» του Christoph Hochhausler

«BlackBerry» του Matt Johnson

«Disco Boy» του Giacomo Abbruzzese «Το αλέτρι» του Philippe Garrel «Ingeborg Bachmann — Ταξίδι στην έρημο» της Margarethe von Trotta «Κάποια μέρα θα τα πούμε όλα ο ένας στον άλλο» (Someday We’ll Tell Each Other Everything) της Emily Atef «Limbo» του Ivan Sen «Κακή διαβίωση» του Joao Canijo

«Manodrome» του John Trengove «Μουσική» της Angela Schanelec

«Προηγούμενες ζωές» της Celine Song

«Μια πυρκαγιά» του Christian Petzold

«Στο ανυποχώρητο» του Nicolas Philibert

«Η επιβίωση της καλοσύνης» των Rolf de Heer Suzume και Makoto Shinkai

«Totem»της Lila Ayles

Σπέσιαλ Γκαλά της Μπερλινάλε

«Superpower» των Sean Penn και Aaron Kaufman

Το πρόγραμμα encounters (Συναντήσεις)

The Klezmer Project των Leandro Koch, Paloma Schahmann

The Adults — Dustin Guy Defa

The Echo — Tatiana Huezo

Here — Bas Devos

In the Blind Spot — Ayse Pola

The Cage is Looking for a Bird — Malika Musaeva

My Worst Enemy — Mehran Tamadon

Plastic Sky — Tibor Banoczki, Sarolta Szabo

In Water — Hong Sangsoo

Family Time — Tia Kuovo

The Walls of Bergamo — Stefano Savona

Orlando, My Political Biography — Paul B. Preciado

Samsara — Lois Patino

Eastern Front — V Mansky, Yevhen Titarenko

Living Bad — Joao Canijo

Absence — Wu Lang