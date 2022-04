Προκλητικός Τσαβούσογλου: Έκανε το σήμα των “Γκρίζων Λύκων” σε Αρμένιους

Σε μία προκλητική χειρονομία προέβη ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη χθεσινή άφιξή του στην Ουρουγουάη.

Το όχημα που μετέφερε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών “έπεσε” πάνω σε Αρμένιους διαδηλωτές που εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους προς τον αξιωματούχο της Τουρκίας. Ο ίδιος, ωστόσο, όχι απλά δεν τους αγνόησε, αντιθέτως, τους προκάλεσε.

Συγκεκριμένα, ο Μ. Τσαβούσογλου, ενώ τους κοιτούσε και γελούσε ειρωνικά, έκανε τη χειρονομία των “Γκρίζων Λύκων”, της γνωστικής τουρκικής εθνικιστικής οργάνωσης.

Turkish FM Mevlüt Çavuşoğlu made the gesture of the racist “Gray Wolves” organization to demonstrators from the Armenian community in Uruguay who were marching the day before the 107th anniversary of the Armenian Genocide. pic.twitter.com/ZB5iNEcblc

— Վicky🇦🇲🇦🇷 (@vickysheklian) April 23, 2022