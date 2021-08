Προσοχή σε αυτό το email αν το παραλάβετε – Μην ανοίξετε κανένα Link αυτού του email είναι απάτη

Έλα στο Google News

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό από το φαινόμενο της μαζικής αποστολής κακόβολων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία είναι ΑΠΑΤΗ.

Το κοινό καλείται να μην ανοίγει και να μην ανταποκρίνεται σε τέτοια ηλεκτρονικά μηνύματα, όπως το ΑΚΟΛΟΥΘΟ:

CAUTION: THIS EMAIL ORIGINATED FROM OUTSIDE OF THE ORGANIZATION. DO NOT CLICK LINKS OR OPEN ATTACHMENTS UNLESS YOU RECOGNIZE THE SENDER AND KNOW THE CONTENT IS SAFE.

YOUR PACKAGE WILL BE AT YOUR HOME SOON.

Tracking Code is :HL1415801A

Hello,

We regret to inform you that your package has been stopped at the last step, please make a payment of 1.99 EUR so that you will receive it by the end of next week.

PAY

At this time we thank you for your trust.

Sincerely, the Post Cyprus team

