Τον τίτλο του πιο ανόητου έμπορου ναρκωτικών στον κόσμο διεκδικεί ένας τύπος στην Αγγλία.

Αν υπήρχαν «χρυσά βατόμουρα» στην ζωή και όχι μόνο για τις αποτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, τότε ένας τύπος στην Αγγλία θα είχε θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για ένα από αυτά…

This van was stopped on the M5 on its way into Devon. The white powder is approx £25000 worth of cocaine which was scattered all over the cab after its owner tried to throw it out of the window (which was closed!!).

Great Team effort with Firearms, Traffic and Scenes of Crime pic.twitter.com/hpY2Mq3Il2

— South Devon Crime and Proactive Policing Team (@SouthDevonCrime) May 7, 2020