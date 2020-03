Προς την επόμενη χρονιά φέρεται να οδεύει το Euro.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει στο twitter ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Τανκρέντι Παλμέρι, η UEFA πρότεινε στην εν εξελίξει τηλεδιάσκεψη με τις ομοσπονδίες να μεταφερθεί η διοργάνωση για το 2021.

Προς επιβεβαίωση της συγκεκριμένης πρότασης παραθέτει τις πληροφορίες για ακύρωση των κρατήσεων ξενοδοχείων που έγινε στη Δανία και αναφέρει ότι πρόκειται να γίνει αποδεκτή από τις 55 ομοσπονδίες-μέλη.

JUST IN:

Uefa has proposed by themselves to postpone Euro to 2021.

Proposal to be accepted.

Meanwhile Equipe leaked that Uefa already cancelled all bookings in Copenaghen

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 17, 2020