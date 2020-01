Η Στέρτζον προέτρεψε το Ηνωμένο Βασίλειο «να μην παρασυρθεί στην ολίσθηση των απερίσκεπτων ενεργειών του Προέδρου Τραμπ».

Η ανώτατος αξιωματούχος της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον «χτύπησε» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα λέγοντας πως ενέργησε «απερίσκεπτα» προς τη χώρα της Μέσης Ανατολής και είπε ότι οι συνέπειες των πράξεών του θα μπορούσαν να γίνουν «ιδιαίτερα σοβαρές» για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, προέτρεψε το Ηνωμένο Βασίλειο «να μην παρασυρθεί στην ολίσθηση των απερίσκεπτων ενεργειών του Προέδρου Τραμπ».

This is exactly what must not happen. It’s not necessary to have an iota of sympathy for the Iranian regime to believe that Trump has acted recklessly, without proper thought or strategy. The consequences could be grave and the UK mustn’t get dragged along in the slipstream https://t.co/WxeuOHJ8mB

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 5, 2020