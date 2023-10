Η πρωτιά της Ανόρθωσης κόντρα στον ευρωπαϊκό αέρα του Άρη!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Με τρεις σπουδαίες αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος, με το ντέρμπι ανάμεσα στην Ανόρθωση και τον Άρη να δεσπόζει.

Ένα ντέρμπι που φέρνει αντιμέτωπους την πρωτοπόρο Ανόρθωση και τον πρωταθλητή και Ευρωπαίο Άρη! Η «Κυρία» έχει ξεκινήσει ιδανικά στη φετινή κούρσα και ηγείται της κούρσας μετά από έξι αγωνιστικές, ούσα αήττητη (4 νίκες, 2 ισοπαλίες). Προέρχεται από «διπλό» επί της ΑΕΛ και το δύσκολο πρόγραμμα συνεχίζεται (είχε προηγηθεί και η ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ). Ο Άρης δέχτηκε την παρθενική του ήττα την περασμένη αγωνιστική (από τον Απόλλωνα), αλλά φτάνει στο νέο ντέρμπι φορτσάτος μετά την ιστορική νίκη επί της Ρέιντζερς, την πρώτη νίκη του σε φάση ευρωπαϊκών ομίλων!

Η νίκη της Ανόρθωσης έχει απόδοση 3.35, η ισοπαλία είναι στο 3.60 και η νίκη του Άρη δίνει 2.30 στην Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Πολλά γκολ στα παιχνίδια της Ανόρθωσης: έχει πέντε GG και τέσσερα over 3.5 γκολ στις έξι αγωνιστικές. Ο Άρης έχει τρία GG και over 2.5 γκολ στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές. Απόψε το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.87 και το over 3.5 γκολ είναι στο 3.10, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.95. Το GG δίνει 1.70 και το NG 2.07. Η Ανόρθωση έχει σκοράρει σε όλα τα ματς, ενώ ο Άρης έμεινε άσφαιρος μόνο την περασμένη αγωνιστική. Το ενδεχόμενο να μην σκοράρει απόψε η Ανόρθωση θα το βρείτε στο 3.00, ενώ για τον Άρη η αντίστοιχη απόδοση είναι 3.80 στην Stoiximan!

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του!