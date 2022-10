ΠτΔ: Πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα για να αντιμετωπιστεί η παράκαμψη των κυρώσεων της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει το ζήτημα που προκύπτει από την παράκαμψη των κυρώσεων, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της Τουρκίας.

«Μόλις ολοκληρώθηκε μια εποικοδομητική συζήτηση για την Ουκρανία στο #EUCO. Είχα την ευκαιρία να αναφερθώ ξανά στην παράκαμψη των κυρώσεων από τρίτες χώρες» σημείωσε ο κ. Αναστασιάδης.

Just finished a constructive debate on #EUCO . Had the opportunity to again refer to circumvention of sanctions by third countries. pic.twitter.com/dXXoT8Wj42

«Στο τελευταίο πακέτο κυρώσεων εντάξαμε ένα νέο κριτήριο για καταχωρήσεις, το οποίο επιτρέπει στην ΕΕ να αναλάβει δράση κατά προσώπων και εταιρειών σε χώρες όπως η Τουρκία που διευκολύνουν τέτοια παράκαμψη κυρώσεων. Πρέπει τώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε πλήρως το εν λόγω θέμα» πρόσθεσε.

In the last sanctions package, we introduced new listing criterion, which allows the EU to take action against persons and companies in countries like Turkey who facilitate such circumvention of sanctions. We must now take next step and do more to fully address the issue at hand.

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) October 21, 2022