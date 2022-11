Πύραυλοι στην Πολωνία: Παγκόσμια ανησυχία με αντεγκλήσεις – Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ

Στις 11 π.μ. (ώρα Κύπρου), ξεκίνησε η έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ για να συζητήσει την πτώση πυραύλου στην Πολωνία, σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι.

Της συνεδρίασης των Μονίμων Αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες θα προεδρεύσει ο γενικός γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου περίπου στις 13:30 (ώρα Κύπρου), επεσήμανε το ΝΑΤΟ σε ανακοίνωση.

Μετά τις πρώτες ενδείξεις πως οι πύραυλοι που χτύπησαν πολωνικό έδαφος μάλλον είναι ουκρανικοί, η Πολωνία δεν ζήτησε την ενεργοποίηση του ‘Αρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, που προβλέπει διαβουλεύσεις για ζήτημα ανησυχίας σχετικά με την ασφάλεια ενός κράτους-μέλους, σύμφωνα με ΝΑΤΟικές πηγές.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «απίθανο (…) (ο πύραυλος) να εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία».

«Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τι συνέβη ακριβώς», προτού αντιδράσουμε, τόνισε έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση των ηγετών της G7 (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Καναδάς και Ιαπωνία) στην Ινδονησία, στο περιθώριο της συνόδου της G20.

Και η Γαλλία ζήτησε να επιδειχθεί «η μέγιστη σύνεση», καθώς «πολλές χώρες» στην περιοχή διαθέτουν αυτού του είδους τους πυραύλους, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία, προειδοποιώντας για «τον σημαντικό κίνδυνο κλιμάκωσης».

Είναι «απολύτως σημαντικό να αποφύγουμε την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία», υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος ζήτησε «έρευνα σε βάθος» για το περιστατικό.

Η Μόσχα χαρακτήρισε τις κατηγορίες για ρωσικά πλήγματα στο έδαφος της Πολωνίας «προκλήσεις». «Οι ισχυρισμοί των πολωνικών μέσων ενημέρωσης και αξιωματούχων για τη φερόμενη πτώση ρωσικών πυραύλων κοντά στο χωριό Σεβόντοφ αποτελούν σκόπιμη πρόκληση με στόχο να κλιμακωθεί η κατάσταση», αντέδρασε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο Telegram.

Η Λευκωσία παρακολουθεί με “μεγάλη ανησυχία” τις εξελίξεις στην Πολωνία, μετά τις εκρήξεις από πυραύλους που σημειώθηκαν την Τρίτη στο χωριό Przewodow, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο twitter, το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει παράλληλα ειλικρινά συλλυπητήρια στην πολωνική Κυβέρνηση και στις οικογένειες των θυμάτων.

Η Κύπρος, σημειώνεται στην ανάρτηση, είναι σε πλήρη αλληλεγγύη με τον εταίρο της στην ΕΕ, την Πολωνία.

We are following with great concern the alarming developments in #Przewodow after tonight’s missile explosions | Sincere condolences to the Polish government and to the families of the victims | #Cyprus stands in full solidarity with our #EU partner #Poland pic.twitter.com/kLNVx7JfTy

