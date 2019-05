Μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές διαφημιστικές πινακίδες στη συνοικία της Times Square στη Νέα Υόρκη πήρε φωτιά το Σάββατο, η οποία σβήστηκε από τους πυροσβέστες και δεν υπήρξαν θύματα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Φλόγες άρχισαν να βγαίνουν από τη διαφημιστική γιγαντοοθόνη γύρω στις 15:00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Κύπρου).

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανάρτησαν φωτογραφίες και βίντεο από την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε στη μία πλευρά της ψηφιακής πινακίδας την ώρα που ανέβαινε μια διαφήμιση για τη βότκα SKYY.

Η SKYY είναι χορηγός των εκδηλώσεων του WordPride που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο στην πόλη της Νέας Υόρκης για την 50ή επέτειο από τις ταραχές του Στόουνγολ, ένα κύμα διαδηλώσεων υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων που ξέσπασε μετά την αστυνομική έφοδο στις 28 Ιουνίου 1969 σε ένα μπαρ του Γκρίνουιτς Βίλατζ, στο Stonewall Inn.

Η ντραγκ κουίν Τρίξι Ματέλ, η οποία παίζει στη διαφήμιση για τη βότκα SKYY, έγραψε στον Twitter: “Η αφίσα μου στην Times Square φλέγεται όταν ορισμένοι από εμάς έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα”.

My Times Square billboard is on fire so some of us have real problems. Omg @SKYYVodka our message of love! 😫 pic.twitter.com/R80vZWE0X0

— Trixie Mattel (@trixiemattel) May 18, 2019