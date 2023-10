Πυροβολισμοί στις Βρυξέλλες – Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Πυροβολισμοί κατά τους οποίους φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να έχουν τραυματιστεί αρκετοί άλλοι, σημειώθηκαν απόψε το βράδυ στο κέντρο των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα ενημέρωσης, ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον πλήθος ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως τα θύματα είναι τουρίστες από τη Σουηδία που βρίσκονταν στο Βέλγιο για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των δύο χωρών.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει εντοπιστεί και συνελήφθη ο δράστης.

BREAKING: Gunman opens fire in Brussels, killing at least 2 Swedish citizens before fleeing the scene pic.twitter.com/WcXlbt0V5o

