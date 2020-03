ο Πανεπιστήμιο Κύπρου θρηνεί για τον θάνατο του Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, Παντελή Δαμιανού που απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο. Σε ανακοίνωση, η Πρυτανεία αναφέρει ότι ο καθηγητής έφυγε από τη ζωή δίνοντας δύναμη και παράδειγμα στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του.

Ποιός ήταν ο καθηγητής Παντελής Δαμιανού

Ελαβε το Πτυχίο Μαθηματικών από το University of New Hampshire (1977). Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο UCLA, ΗΠΑ, όπου έλαβε το δίπλωμα Μάστερ (Μ.Α., 1980) και στη συνέχεια το διδακτορικό του δίπλωμα από το University of Arizona, ΗΠΑ (Ph.D., 1989). Εργάστηκε στην εταιρεία Farmers Insurance Group ως Actuarial Analyst και δίδαξε στο University of Arizona (Επίκουρος Καθηγητής, 1989-1991), και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Επίκουρος Καθηγητής 1991-1994, Αναπληρωτής Καθηγητής 1994-2004, Καθηγητής από 2004). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονταν στις Ομάδες Lie, στα Χαμιλτονιανά Συστήματα, στη Διαφορική Γεωμετρία και στη Θεωρία Αριθμών. Δίδαξε αρκετά μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είχε πρωτοστατήσει στην ίδρυση διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής με τα Τμήματα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Poitiers, Γαλλίας. Ο Παντελής, διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. Η απώλεια του Παντελή Δαμιανού αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στους οικείους του, την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και την κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Οι σημαίες του Πανεπιστημίου Κύπρου κυματίζουν μεσίστιες από σήμερα έως και την ημέρα τέλεσης της κηδείας ως ένδειξη πένθους.