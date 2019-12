Την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

«Ο πρόεδρος δεν μας αφήνει άλλη λύση», είπε μεταξύ άλλων. Η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε πως κατά την άποψή της ο Τραμπ αποτελεί απειλή για το Σύνταγμα και τη χώρα, σύμφωνα και με όσα ακούστηκαν από συνταγματολόγους χθες για την έρευνα σε βάρος του Αμερικανού προέδρου.

«Δυστυχώς, αλλά με αυτοπεποίθηση και ταπεινότητα σήμερα ζητώ από τους εκπροσώπους μας να προχωρήσουν με τη διαδικασία των άρθρων αποπομπής» είπε. «Ο πρόεδρος δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το ενεργήσουν» συνέχισε η Πελόζι. «Αν επιτρέψουμε στον πρόεδρο να βρίσκεται υπεράνω του νόμου, το κάνουμε θέτοντας σε κίνδυνο την δημοκρατία μας» ανέφερε στο διάγγελμά της η εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

Πελόζι: Στην Αμερική κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου

«Στην Αμερική, κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» πρόσθεσε εμφατικά. Το διάγγελμα της έρχεται μετά και την γνωμοδότηση τριών συνταγματολόγων που απευθυνόμενοι στους Αμερικανούς βουλευτές διατύπωσαν την άποψη πως ο Ντόναλντ Τραμπ καταχράστηκε την εξουσία πιέζοντας την Ουκρανία να ξεκινήσει έρευνα, από την οποία θα είχε πολιτικό όφελος.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ABC, η Νάνσι Πελόζι ρώτησε τους Δημοκρατικούς αν υπάρχει κάποιος που να ενίσταται στο να προχωρήσουν οι διαδικασίες της αποπομπής. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας των Δημοκρατικών Στένι Χόγιερ δήλωσε: «Δεν βιαστήκαμε» είπε: Έχουμε πολλές πληροφορίες που εκτείνονται πίσω σε διάστημα μεγαλύτερο των δυόμισι ετών και από διαφορετικές πηγές, ανάμεσά τους και η έκθεση Μουέλερ».

BREAKING: House Speaker Nancy Pelosi asks Congress to proceed with articles of impeachment, saying President Trump’s actions leave no choice https://t.co/CiRrCC3fkP pic.twitter.com/IFkQXdSFPN

— CNN (@CNN) December 5, 2019