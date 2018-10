Ακόμα ένας θρίαμβος της Hyundai στα βραβεία Red Dot, με την εξαιρετικά τιμητική διάκριση

Brand of the Year 2018, που αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης βράβευσης Red Dot Communication Design 2018, για τον δημιουργικό και καινοτόμο σχεδιασμό.

Τα βραβεία Red Dot αποτελούν έναν από τους πιο σεβαστούς θεσμούς παγκοσμίως και το βραβείο Red Dot: Brand of the Year απονέμεται στη μάρκα η οποία επιδεικνύει υψηλό επίπεδο καινοτομίας και δημιουργικότητας στο σχεδιασμό. Αυτή τη χρονιά, λήφθηκαν υπόψη οι δημιουργικές λύσεις,

η ποιότητα σχεδιασμού και η ειδικότητα στη διαχείριση της μάρκας.

“Η διάκριση αποτελεί μεγάλη τιμή για τη Hyundai. Αποδεχόμαστε ταπεινά την ύψιστη αυτή διάκριση, γιατί έρχεται να επιβεβαιώσει ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική στιγμή στην πορεία της μάρκας”, δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Ανώτερος Διευθυντής Μάρκετινγκ, W. Choo της Hyundai Motor Company. “Ευχόμαστε να ενθαρρύνει ακόμα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τον σχεδιασμό, για να γίνουμε ακόμα πιο δημιουργικοί και να δώσουμε στην αγορά ακόμα πιο καινοτόμα προϊόντα στο μέλλον”, ολοκλήρωσε.

Η επίσημη τελετή απονομής του βραβείου θα γίνει στο Βερολίνο, στις 26 Οκτωβρίου 2018.

“Σε μια πολύ κορεσμένη αγορά, η Hyundai επανειλημμένα απευθύνεται στους πελάτες της με πολύ δημιουργικό τρόπο και καταφέρνει να προβάλει την τεχνολογική δυναμική της, ολοκληρωτικά και πολυσύνθετα.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της εταιρείας είναι και δημιουργικός και ποιοτικός, προσφέροντας στους αγοραστές μια μοναδική στο είδος της σφαιρική εμπειρία”, δήλωσε

ο καθηγητής Δρ Peter Zec, ιδρυτής και Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος των Βραβείων Red Dot.

Τον Αύγουστο, η Hyundai σημείωσε ρεκόρ εξασφαλίζοντας τέσσερα βραβεία Red Dot και τρία βραβεία Red Dot: Best of the Best.