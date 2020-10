Regis milk industries Ltd

Ειμαστε Υπερήφανοι για την διάκριση μας στα Cyprus Wellness Awards 2020!

Το προιόντα μας 0% Choc Ice Mini Bites και Cup Vanilla Chocolate 0% και Vanilla-Strawberry 0% No Added Sugar 125ML εχουν βραβευτεί με silver στην κατηγορία ΄΄ Light Product of the Year ΄΄ και ΄΄ Healthy Food & Beverage Product for Children of the Year ΄΄ αντίστοιχα.

Η REGIS ξεκίνησε σαν η πρώτη βιομηχανία παγωτού στην Κύπρο το 1952. Με πολλές αναβαθμίσεις τόσο στα προιόντα όσο και στη τεχνολογία συνεχίζουμε να είμαστε μια από τις δυναμικές εταιρείες στη αγορά του παγωτού. Προιόντα μας όπως οι οικογένειες των παγωτων της ΠΛΑΚΑΣ , του ΑΓΡΙΝΟΥ και το οικογενειακό QUATTRO 2 λιτρων, βρίσκονται ανάμεσα στα Best Sellers εδώ και πολλά χρόνια.

Από τις αρχές του 2000 δώσαμε μεγάλη έμφαση στα παγωτά με 0% πρόσθετη ζάχαρη, χαμηλότερο λίπος και κατάλληλα για διαβητικoύς!

Σήμερα διαθέτουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτή τη κατηγορία.

Ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη σας!

Υπόσχεση μας να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τα ίδια αγνά, αυθεντικά και ποιοτικά προιόντα.