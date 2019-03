Ο Εμάνουελ Σάντος δούλευε στο αεροδρόμιο της Μαδέιρα στην Πορτογαλία και παράλληλα προσπαθούσε να κάνει τα πρώτα βήματα του ως γλύπτης. Η ιστορία του, όπως δημοσιεύτηκε από το Bleacher Report, αποδεικνύει περίτρανα ότι μερικές φορές -λίγες- είναι καλό να μην κυνηγάς να μετατρέψεις το χόμπι σου σε επάγγελμα.

On this day in 2017, the world laughed at the reveal of a Cristiano Ronaldo sculpture in Madeira.

One year later, we gave the artist his shot at redemption.pic.twitter.com/TLV1iJv1MN

— B/R Football (@brfootball) March 29, 2019