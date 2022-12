Ρωσία: Αναφορές για εκρήξεις στην αεροπορική βάση Ένγκελς (βίντεο)

Αναφορές για εκρήξεις στην αεροπορική βάση Ένγκελς, στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ -η οποία απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας- μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η βάση Ένγκελς βρίσκεται περίπου 730 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας. Είναι μία από τις δύο βάσεις στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας, ενώ η άλλη βρίσκεται στη ρωσική Άπω Ανατολή.

A video caught an explosion near Engels airbase in Russia. Or maybe it is just thunder. 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/DGHUVyUoZR

Another video of the #Ukrainian strike on Engels Airfield, deep in #Russia. Huge explosion after what sounds (possibly) like incoming rocketry.

Ambulances accompanied by units of the Ministry of Emergency Situations of the #Russian Federation have arrived at the scene.#Ukraine pic.twitter.com/X5GpwRvlD4

— Stepan Gronk (@StepanGronk) December 26, 2022