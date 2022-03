Ρωσία: Διακόπηκε στον αέρα ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν (βίντεο)

Ερωτήματα προκάλεσε η διακοπή, προς στιγμήν, της ζωντανής μετάδοσης της ομιλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο γεμάτο στάδιο της Μόσχας Λουζνίκι. Ξαφνικά εμφανίστηκαν πλάνα με πλήθη να τραγουδούν πατριωτικά τραγούδια που παίζονταν στην εκδήλωση.

Ο κ. Πούτιν γιόρταζε την επέτειο της κατάληψης της Κριμαίας στο στάδιο της Μόσχας ενώπιον ενός τεράστιου πλήθους οπαδών του.

Το πλήθος κυμάτισε σημαίες και φώναζε «Ρωσία, Ρωσία» ενόσω εκφωνούσε την ομιλία του.

Αλλά ενώ φαινόταν ακόμα να μιλάει, η εκπομπή κόπηκε ξαφνικά, για να επανέλθει λίγο αργότερα με την ομιλία του Ρώσου προέδρου να αρχίζει ξανά…

Σημειώνεται ότι ο Πούτιν ήταν μόνος του στη σκηνή την ώρα της ομιλίας του, με όλους τους άλλους συμμετέχοντες, διάσημους και μη, σε απόσταση ασφαλείας.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022