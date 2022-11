Ρωσία: Διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή της σε πυραυλικό χτύπημα σε πολωνικό έδαφος

Διαψεύδει οποιαδήποτε εμπλοκή της στο πυραυλικό χτύπημα σε πολωνικό έδαφος η Ρωσία, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι κανένας στόχος κοντά στα ουκρανο-πολωνικά κρατικά σύνορα δεν έχει πληγεί από ρωσικά όπλα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αργά το βράδυ της Τρίτης, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας επισημαίνει πως «οι αναφορές των πολωνικών μέσων ενημέρωσης, καθώς και οι δηλώσεις αξιωματούχων σχετικά με τους υποτιθέμενους καταρριφθέντες ρωσικούς πυραύλους σε πολωνικό έδαφος αποτελούν πρόκληση με στόχο την περαιτέρω κλιμάκωση».

Σύμφωνα με τη Μόσχα «κανένας στόχος κοντά στα ουκρανο-πολωνικά κρατικά σύνορα δεν έχει πληγεί από ρωσικά όπλα».

Τονίζεται, δε, πως τα συντρίμμια, τα οποία φέρεται να εντοπίστηκαν» από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν είχαν καμία σχέση με ρωσικά όπλα.

Διαβάστε επίσης: Πολωνία: Συναγερμός μετά από αναφορές για δύο νεκρούς μετά από χτύπημα «αδέσποτων» ρωσικών πυραύλων

#BREAKING Statements of Polish media and officials about alleged fall of "Russian" missiles 'deliberate provocation in order to escalate the situation': Russia pic.twitter.com/eb3t7CnFAl

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 15, 2022