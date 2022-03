Ρωσία: Δημοσιογράφος μπήκε με πλακάτ στο δελτίο της κρατικής τηλεόρασης

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων διέκοψε διαδηλώτρια η οποία τυγχάνει να είναι δημοσιογράφος και να δουλεύει στο συγκεκριμένο κανάλι.

Η Marina Ovsyannikova κρατούσε ένα πλακάτ το οποίοι έγραφε διάφορα συνθήματα κατά της Ρωσίας, όπως για παράδειγμα έγραφε: «Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!».

⚡️⚡️Anti-war protest during a live broadcast by Russia’s Channel One

The employee’s name Maria Ovsyannikovaz, detained after “no to war” banner appeared. The banner also says that media is lying about what’s happening in Ukraine via @YaroslavConway

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 14, 2022