Ρωσία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο έξω από τη Μόσχα – 43 τραυματίες

Έκρηξη μεγάλης ισχύος σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης σε αποθήκη με εκρηκτικά, εντός εργοστασίου οπτικών και μηχανικών ειδών στην περιοχή Σεργκιέβ Ποσάντ, στα περίχωρα της Μόσχας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργείου Υγείας της Ρωσίας, 43 είναι τα άτομα που έχουν τραυματιστεί, ενώ εκφράζονται φόβοι και για εγκλωβισμένους κάτω απο τα χαλάσματα.

⚡️Large explosion at a mechanical plant in the Moscow region this morning pic.twitter.com/D9wO0vWM08

— War Monitor (@WarMonitors) August 9, 2023