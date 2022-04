Ρωσία: Νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι τα οχήματα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ που μεταφέρουν όπλα στην Ουκρανία

Η Μόσχα θα θεωρεί τα οχήματα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ που μεταφέρουν όπλα σε ουκρανικό έδαφος ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριάμπκοφ, στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οποιεσδήποτε προσπάθειες της Δύσης να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στον στρατό της Ρωσίας ή στους αυτονομιστές συμμάχους της στην Ουκρανία θα «αντιμετωπιστούν με σκληρότητα» πρόσθεσε.

«Προειδοποιούμε ότι οι μεταφορές όπλων από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ σε όλη την ουκρανική επικράτεια θα θεωρηθούν από εμάς ως νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι» ανέφερε ο Ριάμπκοφ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα ότι η Γερμανία θα στείλει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/rosia-nomimoi-stratiotikoi-stoxoi-ta-oximata-apo-ipa-nato-pou-metaferoun-opla-stin-oukra

