Ρώσοι βομβαρδίζουν άρματα φάλαγγας της Wagner έξω από τη Βορονέζ

Μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη ρωσική πόλη Βορονέζ, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Ένα από τα οχήματα ήταν ένα φορτηγό με επίπεδη επιφάνεια που μετέφερε ένα άρμα μάχης, ενώ η εξέλιξη αυτή κινητοποίησε τον ρωσικό στρατό, που προσπαθεί να «κόψει» από νωρίς την «όρεξη» του αντρών του Πριγκόζιν να φτάσουν στη Μόσχα.

Την ίδια στιγμή, μαίνονται οι μάχες στους αυτοκινητόδρομους έξω από τη Βορονέζ, καθώς δυνάμεις του ρωσικού στρατού επιχειρούν, κυρίως από αέρος, να εμποδίσουν την προέλαση της Wagner προς τη ρωσική πρωτεύουσα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, διακρίνεται ο βομβαρδισμός Ρώσων κατά στρατιωτικών οχημάτων της Wagner στον αυτοκινητόδρομο Μ-4, ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα Μόσχα με περιοχές της νότιας Ρωσίας οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία.

Τοποθετούν νάρκες στο Ροστόφ-ον-Ντον

Στο μεταξύ, άντρες της Wagner εθεάθησαν νωρίτερα να μεταφέρουν νάρκες στην πόλη Ροστόφ-ον-Ντον, τις κυβερνητικές και στρατιωτικές υπηρεσίες της οποίας έχουν καταλάβει από τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η κίνηση αυτή μεταφράζεται, κατά πληροφορίες, σαν προετοιμασία για πιθανή αντεπίθεση από την πλευρά του ρωσικού στρατού.

Ανεστάλη η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα που διασχίζει τη ρωσική πρωτεύουσα

Η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα, που διασχίζει τη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα, ανεστάλη προσωρινά σήμερα εν εν μέσω της ένοπλης ανταρσίας από την Wagner, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η αναβολή των ποδοσφαιρικών αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν σήμερα στη Μόσχα, στο πλαίσιο της επιβολής του αντιτρομοκρατικού καθεστώτος.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σομπιάνιν τόνισε σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ότι δεν έχουν τεθεί περιορισμοί για τις μετακινήσεις αυτοκινήτων και φορτηγών που εισέρχονται και εξέρχονται από την ρωσική πρωτεύουσα, σημειώνοντας ώστοσο ότι οι έλεγχοι ασφαλείας έχουν ενισχυθεί.

Οι κάτοικοι της περιφέρειας Λίπετσκ, 420 χλμ. νότια της Μόσχας καλούνται να μείνουν σπίτια τους

Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια Λίπετσκ, που βρίσκεται σε απόσταση 420 χλμ. νότια της Μόσχας, κάλεσαν σήμερα τους κατοίκους της περιφέρειας να μείνουν στα σπίτια τους, μπροστά στην ανταρσία των μισθοφόρων της Wagner.

«Για να διασφαλιστεί η τάξη και η ασφάλεια των πολιτών της περιφέρειας Λίπετσκ, το επιχειρησιακό (περιφερειακό) αρχηγείο καλεί τους κατοίκους να μην φύγουν από τα σπίτια τους εκτός εάν είναι απαραίτητο και να μην ταξιδέψουν με ιδιωτικό όχημα», τόνισαν οι αρχές.

Wagner’in paralı askerleri, Rostov kentinin belirli noktalarına mayın yerleştirirken görüntülendi. pic.twitter.com/qp6RvFofdK — Yeni Şafak (@yenisafak) June 24, 2023

Destroyed Patriot truck with mounted heavy machine gun seen on the M4 highway near Voronezh. The truck likely belonged to Wagner forces.#Wagner #Voronezh pic.twitter.com/y7EK9M1CYN — WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) June 24, 2023