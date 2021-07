Ροζ νερά σε ποταμό της Αργεντινής-Ποια η εξήγηση (Βίντεο)

Το ‘αντικείμενο’ της φωτογραφίας που είδατε από πάνω, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μαγικό (σίγουρα ενδιαφέρον), αν δεν ήταν η ρύπανση ο λόγος που έγιναν έντονο ροζ τα νερά σε λιμνοθάλασσα νοτιά της Παταγονίας, στην Αργεντινή.

Ακτιβιστές καταγγέλλουν πως το στοιχείο που διέλυσε τη φύση είναι χημική ουσία που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των γαρίδων που είναι προς εξαγωγή. Το θειώδες νάτριο είναι αντιβακτηριδιακό προϊόν και χρησιμοποιείται σε εργοστάσια ψαριών. Τα απόβλητα αυτού ευθύνονται για τη μόλυνση του ποταμού Chubut -που καταλήγει στη λιμνοθάλασσα Corfo.

#Argentina | The Corfo Lagoon in Patagonia, has turned pink after waste from fishing companies was dumped in its waters, sparking alarm among local residents and authorities. pic.twitter.com/aayh76bJJc

— teleSUR English (@telesurenglish) July 25, 2021