Ρυθμιστής του τίτλου στην Ελλάδα ο… πρωταθλητής!

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και κάθε λάθος από εδώ και πέρα κοστίζει. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ συνεχίζουν χέρι-χέρι στην κορυφή, αλλά τον τίτλο στο τέλος θα τον πανηγυρίσει μόνο ένας. Ποιος; Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό θα παίξει και ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει πλέον το πρωτάθλημα, αλλά τα αποτελέσματά του με τους δύο μονομάχος θα είναι καθοριστικά για την ανάδειξη του νέου πρωταθλητή.

Σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στην «ΟΠΑΠ Αρένα» και την Κυριακή υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Καραϊσκάκη». Δύο ντέρμπι-φωτιά που μπορεί να κρίνουν τον τίτλο! Αρχής γενομένης από το σημερινό που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Από τη μία η ΑΕΚ είχε πέντε σερί νίκες μέχρι την κυριακάτικη ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, αήττητη εδώ και επτά αγωνιστικές. Από την άλλη ο Ολυμπιακός με μόλις μία νίκη εδώ και 4 αγωνιστικές. Η νίκη της ΑΕΚ έχει απόδοση 1.66, η ισοπαλία είναι στο 4.09 και η νίκη του Ολυμπιακού δίνει 6.49 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο!

Τα τρία από τα 4 τελευταία ματς της ΑΕΚ ήταν over 3.5 γκολ και τα πέντε από τα επτά τελευταία παιχνίδια της ήταν NG. Τα οχτώ από τα εννέα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού ήταν over 2.5 γκολ, μάλιστα τα έξι από αυτά ήταν over 3.5 γκολ, ενώ έχει τέσσερα GG στα έξι τελευταία ματς! Το over 2.5 γκολ στο σημερινό ντέρμπι έχει απόδοση 1.91, το over 3.5 γκολ είναι στο 3.25 και το under 2.5 γκολ στο 1.90, ενώ το GG δίνει 2.05 και το NG είναι στο 1.72 στον Stoiximan.

Στα πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ μπήκε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο σήμερα δίνει 1.44 και το under 0.5 γκολ στο ημίχρονο είναι στο 2.85. Επίσης η ΑΕΚ κέρδιζε και στα δύο ημίχρονα στα 2 από τα 3 τελευταία ματς. Αν πιστεύετε ότι θα κερδίσει και τον Ολυμπιακό και στα 2 ημίχρονα, η απόδοση στον Stoiximan είναι 3.35!

Σημαντικό παιχνίδι και στην Ισπανία ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Βιγιαρεάλ. Τοπικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που τις χωρίζουν 50 χιλιόμετρα και… αρκετοί βαθμοί στη βαθμολογία. Η Βαλένθια παλεύει για την αποφυγή του υποβιβασμού και η Βιγιαρεάλ για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η νίκη της Βαλένθια δίνει 2.82, η ισοπαλία είναι στο 3.50 και η νίκη της Βιγιαρεάλ έχει απόδοση 2.78 στον Stoiximan. Στο «Μεστάγια» πάντως η Βαλένθια έχει τρεις νίκες στα πέντε τελευταία ματς, ενώ ειδικότερα κόντρα στη Βιγιαρεάλ έχει πέντε σερί «άσους».

Στο δίποντο από τη ζώνη του υποβιβασμού βρίσκεται η Βαλένθια μετά την ήττα στο Κάντιθ. Στο πεντάποντο από την τετράδα του Τσάμπιονς Λιγκ παραμένει η Βιγιαρεάλ μετά και τη νίκη επί της Θέλτα. Έχει τέσσερα GG εδώ και έξι αγωνιστικές και τρία over 2.5 γκολ στα πέντε τελευταία ματς. Πέμπτο σερί GG και over 2.5 γκολ για τη Βιγιαρεάλ, μάλιστα τα τρία ήταν over 3.5 γκολ.

Η Βαλένθια δέχτηκε το πρώτο γκολ του αγώνα στα 3 τελευταία εντός έδρας ματς. Το ενδεχόμενο να μείνει και απόψε πίσω στο σκορ δίνει 2.05, ενώ το ενδεχόμενο να προηγηθεί είναι στο 1.98 στον Stoiximan. Σημαντικό στοιχείο και το ότι στα 6 από τα 10 τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι καταλογίστηκε πέναλτι, ποντάρισμα που θα βρείτε απόψε στο 3.10! Επίσης στα 8 από τα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο «Μεστάγια» δόθηκε κάρτα στο πρώτο ημίχρονο, ποντάρισμα που στο σημερινό ματς δίνει 1.85 στον Stoiximan.

