Με μία ανορθόδοξη προσπάθησαν οι υπεύθυνοι ενός ιδιωτικού σχολείου να αποτρέψουν τους μαθητές από την αντιγραφή.

Υποχρέωσαν τους μαθητές να φορέσουν… χαρτόκουτες στα κεφάλια τους, κατά τη διάρκεια γραπτού διαγωνίσματος χημείας, ώστε να μην αντιγράφουν από τους συμφοιτητές τους.

Το συμβάν έλαβε διαστάσεις όταν κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο οι εικόνες των παιδιών με τις χαρτόκουτες στα κεφάλια.

Οι υπεύθυνοι του κολεγίου έσπευσαν να απολογηθούν για την αλλόκοτη μέθοδο.

The boxes, cut open on one side, are supposed to prevent them from being able to copy other people’s work. https://t.co/6l5uZZqROy

— BBC News India (@BBCIndia) October 20, 2019