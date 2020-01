Η απελευθέρωση της Πολωνίας από τη ναζιστική κατοχή, εκεί όπου βρίσκονταν και το Άουσβιτς, κόστισε τη ζωή σε πάνω από 600.000 στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού της Σοβιετικής Ένωσης.

Σήμερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Δανία πυροδότησε αντιδράσεις στο διαδίκτυο με τη δήλωση πως τα αμερικανικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς στη νότια Πολωνία από τους Ναζί το 1945.

Σε ένα tweet που αναφέρεται στην επέτειο της απελευθέρωσης του στρατοπέδου, η αμερικανική πρεσβεία έγραψε ότι «πριν από 75 χρόνια, οι Αμερικανοί στρατιώτες απελευθέρωσαν το στρατόπεδο του Άουσβιτς», συμπληρώνοντας το tweet με το hashtag «#We Remember».

Σχεδόν αμέσως, οι χρήστες των social media, απάντησαν στο tweet της πρεσβείας.

Ένας χρήστης έγραψε: «Όχι, δεν θυμάστε. Ας φρεσκάρουμε τη μνήμη σας», ενώ άλλοι δημοσίευσαν φωτογραφίες των σοβιετικών στρατευμάτων να εισέρχονται στο εργοστάσιο θανάτου.

The 60th Army of the 1st Ukrainian Front (also part of the Red Army) arrived in Auschwitz I and II around 3 pm. They found 7,000 prisoners alive in the three main camps, 500 in the other subcamps, and over 600 corpses.

— Sergey (@Sergey52092893) January 28, 2020