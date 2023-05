Σαν πρόωρος τελικός η τιτανομαχία Ρεάλ-Σίτι!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Ησυχία, αρχίζει… Ο πρώτος ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μάντσεστερ Σίτι έρχεται απόψε και καθηλώνει τον πλανήτη. Ο ημιτελικός που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και τελικός της διοργάνωσης αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον!

Για τη Ρεάλ η σεζόν θα είναι επιτυχημένη μόνο με την κατάκτηση του αγαπημένου της Champions League, αφού το πρωτάθλημα έχει χαθεί και το Κύπελλο που κατέκτησε το Σάββατο απέναντι στην Οσασούνα δεν αρκεί. Η Σίτι από την άλλη κυνηγά το τρεμπλ: πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα, στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, θέλει και το Champions League για να ολοκληρώσει μία μαγική σεζόν. Μόνο ένας από τους δύο μονομάχους, όμως, θα χαμογελάσει! Ποιος;

Η νίκη της Ρεάλ απόψε έχει απόδοση 3.36, η ισοπαλία είναι στο 3.81 και η νίκη της Σίτι δίνει 2.27. Η πρόκριση της Ρεάλ παίζεται στο 3.40 και της Σίτι στο 1.32 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Τα 11 από τα 12 τελευταία ματς της Σίτι ήταν over 2.5 γκολ, όπως και τα 3 από τα 4 τελευταία παιχνίδια της Ρεάλ. Τα 5 από τα 7 τελευταία ματς της Σίτι ήταν GG, ενώ τα 5 από τα 8 τελευταία παιχνίδια της Ρεάλ ήταν NG. Το over 2.5 γκολ στο αποψινό ντέρμπι έχει απόδοση 1.72, το over 3.5 γκολ είναι στο 2.72 και το under 2.5 γκολ δίνει 2.15. Το GG δίνει 1.57 και το NG 2.30.

Στα 6 τελευταία εντός έδρας ματς της Ρεάλ σημειώθηκε τουλάχιστον 1 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο δίνει 1.36 και το under 0.5 γκολ στο ημίχρονο είναι στο 3.15 στον Stoiximan. Η Ρεάλ σκόραρε και στα δύο ημίχρονα στα πέντε τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της. Αυτό το ποντάρισμα απόψε είναι στο 3.70, ενώ η αντίστοιχη απόδοση για τη Σίτι είναι στο 2.87!

Στα 9 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της η Σίτι πέτυχε το πρώτο γκολ του αγώνα. Το ενδεχόμενο να προηγηθεί και στο «Μπερναμπέου» θα το βρείτε στο 1.78, ενώ το ενδεχόμενο να σκοράρει πρώτη η Ρεάλ δίνει 2.22 στον Stoiximan. Στα μισά φετινά παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League δόθηκε πέναλτι! Αν βλέπετε κι απόψε πέναλτι, η απόδοση είναι 2.85!

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Παιχνίδι που θα βρείτε στον Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες ο Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε τον Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του και να συμμετέχεις στους διαγωνισμούς του!