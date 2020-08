Σάντσο: Ετοιμάζεται να γίνει τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Μ. Γιουνάιτεντ (Φωτό)

Πολύ δύσκολα θα χαλάσει η μεταγραφή του Τζέιντον Σάντσο, στη Γιουνάιτεντ, όπως μεταδίδουν αγγλικά δημοσιεύματα, με τον νεαρό άσο, να ετοιμάζεται να γίνει ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Τζέιντον Σάντσο, προβάρει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς όπως όλα δείχνουν, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ντόρτμουντ, για την απόκτηση του.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές των «Βεστφαλών» τις τελευταίες τρεις σεζόν, ετοιμάζεται για το Νησί και παράλληλα για ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, με τη Γιουνάιτεντ. Η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, θα καταβάλλει άμεσα 70 εκατ. ευρώ στη Ντόρτμουντ και θα εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό μέχρι το 2022.

Jadon Sancho – 7

Anthony Martial – 9

Marcus Rashford – 10

Mason Greenwood – 11

