Σχεδόν 36.000 νεκροί σε Τουρκία – Συρία, προειδοποίηση ΟΗΕ για υπερδιπλασιασμό των θυμάτω

Χωρίς τέλος είναι η τραγωδία σε Τουρκία και Συρία, μια εβδομάδα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Ειδικότρα, τουλάχιστον 31.643 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στην Τουρκία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η AFAD, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Περισσότεροι από 158.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί από τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό μέχρι στιγμής, ανέφερε η AFAD. Συνολικά 9.401 ξένοι διασώστες από 77 χώρες βρίσκονται ακόμα στην Τουρκία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Ανέφερε επίσης ότι 99 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια μέχρι στιγμής και επτά ακόμη χώρες αναμένεται να στείλουν ομάδες διάσωσης.

Στη βορειοδυτική Συρία ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σήμερα σε 4.300 σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ, με τους θανάτους να φθάνουν έτσι συνολικά τις 35.943.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών από τον σεισμό είναι πιθανό να είναι υπερδιπλάσιος, καλώντας παράλληλα σε ελεύθερη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολύπαθη Συρία.

