Σεισμική δόνηση ταρακούνησε αρκετές περιοχές της Κύπρου – Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, ανοιχτά της Πάφου.

Το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ήταν στα 22 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου και στα 56 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας. Το δε εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 60 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην επαρχία της Πάφου, καθώς επίσης και στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας.

#Earthquake (#σεισμός) M4.9 occurred 18 km S of #Timi (#Cyprus) 4 min ago (local time 22:11:37). More info at:

— EMSC (@LastQuake) April 26, 2022