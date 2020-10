Σεισμός στην Τουρκία: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη στιγμή που καταρρέουν κτήρια στην Τουρκία

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία. Τρόμος με αγνοούμενους και τραυματίες.

Ο σεισμός στα βορειοδυτικά της Σάμου έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε κτήρια στη Σμύρνη. Στα βίντεα που ακολουθούν, βλέπετε τις συγκλονιστικές στιγμές της κατάρρευσης κτηρίων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, επηρεάστηκαν κυρίως κτήρια στις γειτονιές Μπορνόβα και Μπαϊρακλί.

Ο περιφερειάρχης Σμύρνης ανέφερε πως έχουν καταρρεύσει περόπου 20 κτίρια, ενώ ο κυβερνήτης της πόλης Γιαβούζ Σελίμ Κέσγκερ ήταν καθησυχαστικός, σημειώνοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες ζωών. Ωστόσο οι εικόνες από τη Σμύρνη, που δείχνουν πολυκατοικίες που έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινοι πύργοι και τον τρόμο των κατοίκων, μαρτυρούν πως βρίσκεται σ΄ εξέλιξη μια τραγωδία.

Ερντογάν: Δίπλα στους πολίτες της Σμύρνης

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στους κατοίκους της Σμύρνης που επηρεάστηκαν από τον μεγάλο σεισμό στα Δωδεκάνησα.

«Ευχόμαστε να είναι όλα περαστικά για τους πολίτες της Σμύρνης που επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Στεκόμαστε δίπλα στους κατοίκους της πόλης, με όλα τα διαθέσιμα μέσα του κράτους. Αναλαμβάνουμε δράση για να γίνει όλη η απαραίτητη δουλειά στην περιφέρεια, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους υπουργούς» ανέφερε ο Ερντογάν.

Τρόμος με αγνοούμενους και τραυματίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD), καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 6,6 στο 14,51 στο Αιγαίο Πέλαγος, 17 χιλιόμετρα από την περιοχή Σεφερχισάρ της Σμύρνης. Το βάθος του σεισμού, προσδιορίζεται στα 16,54 χλμ.

M’ ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, έκανε γνωστό πως έως αυτή τη στιγμή (14.30) υπάρχουν πληροφορίες για καταρρεύσεις έξι κτιρίων στις περιοχές Μπόρνοβα και Μπαϊρακλί της Σμύρνης, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Ο ίδιος ενημέρωσε πως ήδη σωστικά συνεργεία, εργάζονται στα ερείπια των πολυκατοικιών που έχουν καταρρεύσει.

Τα τουρκικά ΜΜΕ κάνουν λόγω για τραυματισμούς και αγνοουμένους, με τις εικόνες από τη Σμύρνη να δείχνουν πολυκατοικίες που έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινοι πύργοι και τον τρόμο των κατοίκων.

Μετά τη σεισμική δόνηση σημειώθηκε τσουνάμι και στη Σμύρνη, με τα νερά της θάλασσας να φουσκώνουν και να φτάνουν σε μεγάλο βάθος μέσα στην πόλη.

