Σεισμός «ταρακούνησε» πολλές περιοχές της Κύπρου (Χάρτης)

Σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 14:50 ο οποίος έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κύπρου.

Υπάρχουν αναφορές ότι ταρακουνήθηκαν αρκετά Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσός.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 2 min ago in #Nicosia District #Cyprus. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/AYgOAXC7T3

— EMSC (@LastQuake) December 5, 2020