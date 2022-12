Σερβία: Διαρροή αμμωνίας μετά από εκτροχιασμό τρένου – Συμπτώματα δηλητηρίασης σε πάνω από 50 άτομα

Ένα τρένο εκτροχιάστηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Πίροτ, στη νοτιοανατολική Σερβία, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμωνίας από ένα βαγόνι.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βλάνταν Βάσιτς, ο οποίος συμπλήρωσε ότι επτά εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Νις.

A freight train carrying ammonia gas derailed in Pirot, in eastern Serbia. As a result, a high concentration of the gas was released and dozens of people were hospitalized with poisoning symptoms there was ammonia in 20 wagons and ammonia leaked from two wagons. pic.twitter.com/LitQnckMNC

Τόνισε ότι ένα τμήμα του Πίροτ -μιας πόλης περίπου 60.000 κατοίκων- κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω της διασποράς μεγάλης ποσότητας αμμωνίας στην ατμόσφαιρα.

Pirot, Serbia: A train accident lead to ammoniac leaking and brought over 50 people to hospital due to poisoning. Ammoniac is in the air and the river Nišava. The highway is closed. As will be schools tomorrow.

Nobody will be responsible for this. State capture in practice. https://t.co/msCQvHHhaZ pic.twitter.com/GKeyOEgSOm

