Συναντήσεις/ Ορίζοντας/ Δημητρης Χειμώνας και Λεξ Γρηγορίου, Φωτογραφία: ΠαναγιώτηςΜηνάς

Sessions με διάθεση για αταξία, δοκιμή, αποτυχία, αμφισβήτηση, κριτική

Ο Αντώνης Γεωργίου συναντά τον Δημήτρη Χειμώνα και τον Λεξ Γρηγορίου επιμελητές των Sessions μιας σειράς queer δράσεων που παρουσιάζονται στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ

Πρέπει να καθιερωθεί η διάθεση που την πολιτεία να διά χώρο σε τέθκοια εγχειρήματα.

Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα Sessions;

Τα Sessions εν μια σειρά queer δράσεων που περιλαμβάνει παραστατικά έργα, συναυλίες, προβολές, εικαστικές παρεμβάσεις, εργαστήρια, πάρτυ τζιαι ομιλίες, που τιμούν την πολλαπλότητα της ερμηνείας τζιαι εμπλοκής, τους τρόπους συναλλαγής, συμμετοχής τζιαι μαρτυρίας, προτάσσοντας την προσβασιμότητα, την συμμετοχικότητα τζιαι την συμπεριληπτικότητα. Μέσω μιας αλυσίδας προσκλήσεων προς συνεργάτες τζιαι διάφορες αυτοσχεδιαστικές σκηνογραφικές τζιαι επιτελεστικές παρεμβάσεις, επιχειρούμε να θέσουμε τις παραμέτρους με τις οποίες έργα τζιαι πρακτικές κουήρ καλλιτεχνών παρουσιάζονται σε ένα ασφαλές τζιαι ανοιχτό πλαίσιο για πειραματισμό. Με διάθεση για αταξία, δοκιμή, αποτυχία, αμφισβήτηση, κριτική, τα Sessions δημιουργούν ένα οικοσύστημα στήριξης τζιαι αλληλεγγύης που μας επιτρέπει να αναζητήσουμε συλλογικά τη δημιουργική έκσταση, τη μέθεξη τζιαι τη μεταμόρφωση.

Ξεκινήσαμε πέρσι τον Οκτώβριο τζιαι μέχρι τον Δεκέμβριο 2022 στην Σαπφούς 6 στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, ελειτουργήσαμεν ένα θέατρο που εστηρίζετουν οικονομικά που ένα αυτοσχέδιο μπαρ, εμπλέκοντας περισσότερους που 60 νέους ντόπιους καλλιτέχνες. Τωρά, φιλοξενούμαστε στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ για έξι μήνες, τζιαι με ζωηρή διάθεση κατάληψης ολόκληρου του κτιρίου προτείνουμε ένα καινούργιο κύκλο δράσεων, αναζητώντας νέους τρόπους χρήσης του τζιαι διευρύνοντας τα όρια του δημόσιου χώρου.

Το τί ακριβώς είναι τα Sessions είναι μια ανοιχτή ερώτηση τζιαι κάθε μήνα όσο είμαστε στη ΣΠΕΛ, θα δημοσιευτούν 7 διαφορετικά μηνιαία έντυπα όπου διαφορετικοί συγγραφείς τζιαι καλλιτέχνες καλούνται να απαντήσουν τούτην την ερώτηση.

Όσο περισσότερο φαίνουνται οι ανθρώποι που αποδεχτήκαν, εξερευνούν, αγαπούν τζιαι γιορτάζουν τους εαυτούς τους, τόσο περισσότερο τζίνοι που μισούν τους δικούς τους θα νομίζουν πως το πρόβλημά τους εν η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Τι περιλαμβάνουν οι καινούργιες Δράσεις;

Που τις 2 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα Sessions στον δεύτερο όροφο όπου χτίζουμεν τωρά την εγκατάσταση Theatro, με καθίσματα, σκηνή, ήχο τζιαι φωτισμό για θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παρουσιάσεις, προβολές τζιαι πάρτυ. Κάθε Σάββατο μέχρι τζιαι το τέλος του χρόνου, καλλιτέχνες που διαφορετικά πεδία θα παρουσιάσουν καινούρια επιτελεστικά έργα που θα δοκιμάσουν το κοινό σε εναλλακτικούς τρόπους μαρτυρίας τζιαι συμμετοχής. Το κινηματογραφικό φεστιβάλ Queer Wave, θεατρικές τζιαι χορευτικές παραστάσεις, drag shows, έργα περφόρμανς που Κύπρο αλλά τζιαι κάποιες που εξωτερικό, εργαστήρια τζιαι ομιλίες εν μόνο κάποιες που τις προτάσεις που σχηματίζουν τούτο το δίκτυο ανταλλαγής μεταξύ των κουήρ δημιουργών τζαι του κοινού.

Στο μεταξύ, ξεκινήσαμε ήδη με τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στην ταράτσα της πινακοθήκης, τα Cloud Transmissions. Με θέα την Λευκωσία, κάθε Πέμπτη κατά τη δύση του ήλιου μέχρι το τέλος του χρόνου, 26 καλλιτέχνες προσκαλούνται να παρουσιάσουν μια δική τους ζωντανή εκπομπή. Αξιοποιώντας ένα μικρόφωνο, ένα λάπτοπ τζιαι δύο ηχεία, ένα άτομο τη φορά καλείται να παίξει μουσική, να μιλήσει, να διαβάσει, να τραγουδήσει για όποιο θέμα τζιαι με όποιον τρόπο θέλει. Επίσης, στο ισόγειο λειτουργεί η εγκατάσταση Pista Cacophonias ως ένας χώρος για ανοιχτό αυτοσχεδιασμό με τα διαθέσιμα μουσικά όργανα, ρούχα, μικρόφωνα, ηχεία, φώτα, κατά τις ώρες λειτουργίας της πινακοθήκης. Το Reading Room σε επιμέλεια Λοΐζου Ολύμπιου, η προσωπική του συλλογή κουήρ εκδόσεων, είναι ήδη διαθέσιμη προς το κοινό για ανάγνωση τζιαι εξερεύνηση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προς το τέλος του Αυγούστου.

Να μας πείτε κάτι περισσότερο για το αναγνωστήριο σε επιμέλεια του Λοιζου Ολυμπιου (Reading Room Of Our Own), ποιος ο στόχος του, τι ακριβώς περιλαμβάνει;

Το Reading Room σε επιμέλεια Λοΐζου Ολύμπιου, μετά που την επιτυχή του έκθεση στο προηγούμενο επεισόδιο των Sessions στην Σαπφούς 6, επιστρέφει για ούλλη τη διάρκεια του πρότζεκτ υπό την ομπρέλα του Cerebral Gym, μιας σειράς δράσεων που περιστρέφονται γύρω από το έντυπο υλικό – συναντήσεις ομαδικών αναγνώσεων, εργαστήρια αρχειοθέτησης τζιαι βιβλιοδεσίας, παρουσιάσεις βιβλίων, παραστατικές αναγνώσεις ποίησης τζιαι άλλων κειμένων, θεατρικό έργο, προβολές ταινιών κ.λπ. Φίλοι των Sessions θα εμπλουτίσουν αυτή την προσωρινή αντι-βιβλιοθήκη με εκδόσεις από τις δικές τους προσωπικές συλλογές, καθιστώντας τούτη τη συγκέντρωση μια συλλογή συλλογών, μια συλλογική βιβλιογραφία συντροφικών κειμένων, προωθώντας μια κουλτούρα ανάγνωσης τζιαι μοιράσματος. Η σημασία των queer αρχειακών πρακτικών αποτελεί τον κεντρικό άξονα σχεδιασμού του προγράμματος, αφού το έντυπο υλικό έσιει τζαι μεγάλη παράδοση στις περιθωριοποιημένες κοινότητες ως ένα δυνατό μέσο καταγραφής τζαι ανταλλαγής της ιστορίας, που παραμένει διαχρονικό. Δημιουργεί κοινά σημεία αναφοράς για την κοινότητα που δεν είδε την δική της ιστορία να διδάσκεται σε κανένα σχολείο ή να επικοινωνείται σε κανένα μαζικό μέσο.

Επιχειρούμε να θέσουμε τις παραμέτρους με τις οποίες έργα τζιαι πρακτικές κουήρ καλλιτεχνών παρουσιάζονται σε ένα ασφαλές τζιαι ανοιχτό πλαίσιο για πειραματισμό.

Στόχος, όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, να δημιουργηθεί ένα «ασφαλές μέρος» για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα να εκφραστούν. Το γεγονός πως φιλοξενούνται σε ένα φορέα όπως η Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ δηλώνει κάτι σχετικά με τη θέση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Κύπρο;

Πρώτα απ’ όλα δηλώνει την αξία των δράσεων τζιαι διεκδικήσεων που επροηγηθήκαν της δικής μας. Τα άτομα τζιαι σύνολα που επαλέψαν με τον δικό τους τρόπο για ορατότητα τζαι εσκαρφιστήκαν διαφορετικούς τρόπους επιβίωσης τζιαι εξέλιξης, εδώκαν στην γενιά μας τα εργαλεία τζαι το θάρρος να διεκδικούμε τζίνα που δικαιούμαστεν. Τούτη η ορατότητα δημιουργεί τες αναφορές τζαι το λεξιλόγιο που μπορούν να καλλιεργήσουν συνειδήσεις τζιαι κουλτούρες, οπλίζοντας μας με μια δυνατή ασπίδα ενάντια στη μισαλλοδοξία. Το γεγονός ότι είμαστε τωρά στην Κρατική Πινακοθήκη εν ένδειξη ότι ούλλες τούτες οι underground τζαι πειραματικές δράσεις, που μόνο αυξάνουνται τα τελευταία χρόνια, εν ασταμάτητες τζιαι πως όποια εμπόδια μας εμείναν για μια συμπεριληπτική τζιαι ανοιχτή κοινωνία (που εν ακόμα πολλά), εν θέμα χρόνου τζιαι επιμονής να καταρριφθούν.

Από την άλλη έχουμε τελευταία συχνά έντονα ομοφοβικά γεγονότα και ξεσπάσματα όπως και ρητορική μίσους. Είναι άραγε αυτό σημάδι συντηριτικοποίησης της κοινωνίας ή είναι και λόγω της πιο έντονης ορατότητας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που είναι ένα βήμα αναγκαίο και προοδευτικό;

Δυστυχώς, η υπερ-καπιταλιστική, πατριαρχική κοινωνία στην οποία ζούμε τζαι που την οποία υποφέρει πλέον σχεδόν ούλλος ο πλανήτης, δημιουργεί ανθρώπους φοβισμένους, που θα κάμουν τα πάντα για να αντισταθούν σε οτιδήποτε ξεφεύγει που τα στενά πλαίσια που μας επιβάλλονται. Όσο περισσότερο φαίνουνται οι ανθρώποι που αποδεχτήκαν, εξερευνούν, αγαπούν τζιαι γιορτάζουν τους εαυτούς τους, τόσο περισσότερο τζείνοι που μισούν τους δικούς τους θα νομίζουν πως το πρόβλημά τους εν η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Στα Sessions θεραπευκούμαστεν που τούτο το συλλογικό τραύμα τζιαι βρίσκουμε μονοπάθκια να φκούμε που τα βαθκιά ριζωμένα μοτίβα καταπίεσης. Ελπίζουμε πως μέσα που την τέχνη δημιουργείται ένα πεδίο δράσης πέρα που τούτον τον συσχετισμό μας με το “κέντρο” ή την “συντηρητική” κοινωνία τζιαι ότι εν δημιουργούμε στρατόπεδα για εμάς τζιαι για τους άλλους. Η κοινωνία δεν συντηρητικοποιείται, η κοινωνία πάσχει που έλλειψη εργαλείων, χώρων τζιαι χρόνου να γνωρίσουμε τζιαι να αποδεχτούμε τους εαυτούς μας με τρόπο προσωπικό τζιαι αυθεντικό. Τούτο το βραχυκύκλωμα δυστυχώς έσιει άγριες τζιαι βίαιες εκφάνσεις. Το queerness ως διαδικασία όμως καθοδηγεί μας να αμφισβητούμε τζιαι να αντιστεκούμαστε σε ο,τιδήποτε παγιωμένο τζιαι μισαλλόδοξο. Μέσα μας είμαστε ελεύθεροι, αιώνια σε ροή, ελισσούμαστε τζιαι μεταμορφωνούμαστε με κεντρικό άξονα την αγάπη τζιαι την αλληλεγγύη.

Η ορατότητα δημιουργεί τες αναφορές τζαι το λεξιλόγιο που μπορούν να καλλιεργήσουν συνειδήσεις τζιαι κουλτούρες, οπλίζοντας μας με μια δυνατή ασπίδα ενάντια στη μισαλλοδοξία.

Ποιο θα θεωρούσατε ως πετυχημένο αποτέλεσμα αυτών των δράσεων του; Έχετε κάποιο «προσωπικό στοίχημα»;

Προτιμούμε να σκεφτούμαστε πως το αποτέλεσμα εν σε παροντικό τζιαι ίδιο χρόνο με την διαδικασία. Εν δρούμε με γνώμονα το μέλλον αλλά το παρόν. Περιποιούμαστε τα δέντρα τζιαι δεντρύλια που εφυτευτήκαν στο παρελθόν, φυτεύκουμε τζι εμείς καινούριους σπόρους τζιαι το κάθε μας βήμα έσιει κάτι άλλο να μας διδάξει. Προβάρουμε χωρίς σκοπό να κάμουμε κάποια παράσταση. Οπότε, το αποτέλεσμα που ψάχνουμε συνήθως βρίσκουμε το στο dancefloor. Όταν η μουσική εν εμπνευσμένη τζαι ο χορός ζωηρός μάλλον εν καλή ένδειξη πως ενικήσαμε το στοίχημα.

Είναι ένα πρόγραμμα που θεωρείτε ότι πρέπει να καθιερωθεί;

Όχι. Τα Sessions εν ένας αυτοσχεδιασμός που εξελίσσεται σε παροντικό χρόνο – μόλις πάμε να τα καταλάβουμε γλιστρούν μέσα που τα σιέρκα μας. Εν μέσα που την εφήμερη φύση τους που η αταξία, η αμφισβήτηση τζαι η κριτική αποκτούν υπόσταση για να γίνουν εργαλεία κοινωνικής αλλαγής. Η καθιέρωσή των Sessions θα ήταν το τέλος τους.

Αυτό που πρέπει να καθιερωθεί όμως εν η διάθεση που την πολιτεία να διά χώρο σε τέθκοια εγχειρήματα. Εν ξεκάθαρο για εμάς πως οι περιθωριοποιημένες ομάδες έχουν την δύναμη να γίνουν καταλύτες κοινωνικής αλλαγής, αφού που πάντα ήταν αναγκασμένες να φαντάζουνται εναλλακτικούς τρόπους (συν-)ύπαρξης. Οι ριζοσπαστικές φωνές εν θα σταματήσουν ποττέ. Μπορούν τζιαι οφείλουν να λειτουργούν τζιαι να εξελίσσουνται μόνο εκτός του κέντρου τζιαι όποιας “καθιέρωσης”. Εν καλό όμως πού τζιαι πού να στρέφουμε τα μάθκια μας προς τις περιφέρειες τζιαι να τις αναγνωρίζουμε ως τον πιο καθαρό καθρέφτη μας.