Η Σεβίλλη φλέγεται!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Λίγες μέρες μετά τη ρεβάνς με την Άλμααρ και την πρόκριση στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ με δεύτερη νίκη επί των Ολλανδών η Γουέστ Χαμ περιμένει τη Λιντς στο «London Stadium», με το παιχνίδι να έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων εδώ και μέρες στην Αγγλία.

Κι αυτό γιατί τα «σφυριά» σκοπεύουν να παίξουν με πολλούς αναπληρωματικούς σήμερα μετά την υπερπροσπάθεια που έκαναν την Πέμπτη στην Ολλανδία. Εδώ και μέρες η διαφαινόμενη απόφαση του Ντέιβιντ Μόγιες να ξεκουράσει βασικούς στο ματς αυτό έχει γίνει πρώτα θέμα συζήτητης, αφού οι επηρεαζόμενες ομάδες «διαφωνούν». Η Λιντς παλεύει για την αποφυγή του υποβιβασμού και σίγουρα θα έχει περισσότερες πιθανότητες για θετικό αποτέλεσμα, αν η αντίπαλός της παίξει με τα… δεύτερα. Αυτό δεν ενθουσιάζει επ’ ουδενί την Νότιγχαμ Φόρεστ, την Έβρτον και τη Λέστερ, τις άλλες τρεις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή.

Η νίκη της Γουέστ Χαμ έχει απόδοση 2.42, η ισοπαλία είναι στο 3.50 και η νίκη της Λιντς δίνει 2.85 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Η Γουέστ Χαμ έχει μόνο μία νίκη εδώ και πέντε αγωνιστικές, ενώ η Λιντς έχει μόνο μία νίκη στα πέντε τελευταία ματς εκτός έδρας. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι το ακόλουθο: στα 10 από τα 18 φετινά εντός έδρας παιχνίδια της Γουέστ Χαμ μπήκαν ακριβώς 2 γκολ, ποντάρισμα που σήμερα θα βρείτε στο 2.00.

Τα πέντε τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της Λιντς ήταν over 2.5 γκολ, όπως επίσης τα πέντε από τα επτά τελευταία ματς της Γουέστ Χαμ. Το over 2.5 γκολ σήμερα δίνει 1.82 και το under 2.5 γκολ είναι στο 2.00. Η Λιντς δεν έχει κρατήσει το μηδέν πίσω στα 13 τελευταία ματς της! Αν βλέπετε να σπάει το σερί σήμερα, η απόδοση στον Stoiximan είναι 3.65, ενώ το ενδεχόμενο να δεχτεί 1 γκολ δίνει 2.65.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Μεγάλο ντέρμπι στην Ισπανία ανάμεσα στη Σεβίλλη και την Μπέτις, τα γήπεδα των οποίων δεν απέχουν ούτε 7 χιλιόμετρα! Η Σεβίλλη δεν έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο πλέον, από τη στιγμή που έδιωξε τον βραχνά του υποβιβασμού, τη στιγμή που η Μπέτις χρειάζεται τους βαθμούς για να «σφραγίσει» το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το κοινό στοιχείο των δύο μονομάχων είναι η επιθυμία για τη νίκη. Αυτό είναι θέμα γοήτρου. Η νίκη της Σεβίλλης έχει απόδοση 2.27, η ισοπαλία είναι στο 3.40 και η νίκη της Μπέτις δίνει 3.15 στον Stoiximan.

Με σούπερ ψυχολογία μετά την πρόκρισή της σε έναν ακόμη τελικό Europa League, αλλά με την κούραση από τη ρεβάνς με τη Γιουβέντους (όπου χρειάστηκε την παράταση) η Σεβίλλη πάει στο τοπικό ντέρμπι με την Μπέτις. Στο πρωτάθλημα έχει τέσσερα NG στα έξι τελευταία ματς και τρία over 2.5 γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Μετά τη νίκη επί της Ράγιο Βαγιεκάνο η Μπέτις βρίσκεται μία ανάσα από την επικύρωση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Χρειάζεται 2 νίκες στα 4 τελευταία παιχνίδια για να το «σφραγίσει». Η Μπέτις έχει τέσσερα over 2.5 γκολ στα έξι τελευταία ματς και τρία NG στα 4 τελευταία παιχνίδια.

Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.02 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.80, ενώ το GG δίνει 1.78 και το NG είναι στο 1.98 στον Stoiximan. Στα 3 τελευταία παιχνίδια της Μπέτις υπήρχε αποβολή κι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ενόψει ενός τέτοιου ντέρμπι, εξάλλου και στα 9 από τα 10 τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι υπήρχαν 4 ή περισσότερες κάρτες. Το ενδεχόμενο να υπάρξει και απόψε αποβολή θα το βρείτε με απόδοση 2.87 στον Stoiximan. Τρομερό είναι και το ακόλουθο στατιστικό: στα 9 τελευταία ντέρμπι η Σεβίλλη σκόραρε πρώτη! Αν τη βλέπετε να σκοράρει και απόψε πρώτη, η απόδοση είναι 1.85, ενώ αν βλέπετε να προηγείται η Μπέτις, ποντάρετε στο 2.25.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Παιχνίδια που θα βρείτε στον Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες ο Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε τον Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του και να συμμετέχεις στους διαγωνισμούς του!