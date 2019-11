Σφοδρή κακοκαιρία «χτύπησε» τη νοτιοανατολική Γαλλία, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής, αλλά και νεκρούς. Υπερχείλισαν ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια, νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και δέντρα.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Γαλλία, προκαλώντας παράλληλα, σημαντικές ζημιές.

​Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, ο ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός, ανάμεσα στη Νίκαι και στη Μασσαλία, ενώ μία ακόμη σορός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο χωριό Καμπάς.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι αγνοούνται δύο άνθρωποι, ένας άθρωπος που έπεσε από βάρκα των σωστικών ομάδων και ένας 77χρονος.

​Η σφοδρή κακοκαιρία στη Γαλλία άφησε πίσω της και εκτεταμένες καταστροφές, καθώς ποτάμια υπερχείλισαν, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ τα νερά παρέσυραν δέντρα και αυτοκίνητα.

Hours of heavy rain brought widespread #flooding to parts of SE France (and NW Italy) yesterday and overnight.

Flooding in the South of France on the coast of the Mediterranean see.#ClimatChange https://t.co/sOjzFOipRr

— Edith (@edpear) November 23, 2019