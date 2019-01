Σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Δανία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετά άτομα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής αριθμός τους.

Η αστυνομία της Δανίας πως το δυστύχημα σημειώθηκε πάνω σε γέφυρα, η οποία συνδέει τα δύο μεγαλύτερα νησιά της χώρας, την Ζηλανδία και την Φιονία.

Η γέφυρα έκλεισε μετά το συμβάν, με αποτέλεσμα να είναι πολλά τα οχήματα που παραμένουν ακινητοποιημένα στην είσοδό της.

«Σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τα αίτημα του δυστυχήματος ή την κατάσταση των επιβατών», σημειώνει η αστυνομία σε ανάρτησή της στο twitter.

Several killed in train accident on bridge in Denmark: police https://t.co/iX3Ly4CIDx pic.twitter.com/cgC2B1b0Ya

— Wetinhappen Magazine (@Wetinhappen) January 2, 2019