Συναγερμός έχει σημάνει μετά το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε η πτήση της Air France AF218 από το Παρίσι στην Βομβάη.

Το αεροπλάνο ζήτησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν. Όμως, σύμφωνα με το FlightRadar24 το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ. Το αεροπλάνο απογειώθηκε από το Παρίσι το πρωί και αναμενόταν να φτάσει στην Ινδία τα μεσάνυχτα. Πρόκειται για ένα Airbus A-340-313.

#AF218, Paris-Mumbai, descending near Isfahan and squawking 7700. Reason unknown at the moment. https://t.co/pMtRHNoevF pic.twitter.com/3nGBYJfmuY

— Flightradar24 (@flightradar24) May 8, 2019