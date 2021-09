Σκάνδαλο στην Ιταλία: Ιερέας έκλεβε τις δωρεές των πιστών και διοργάνωνε πάρτι οργίων με ναρκωτικά

Ο Φραντσέσκο Σπαγνιέσι, ιερέας σε εκκλησία της Καστελίνα της Ιταλίας, κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε τις δωρεές των πιστών για να διοργανώνει όργια με ναρκωτικά.

Ο 40χρονος ιερέας βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό μετά τις κατηγορίες. Ο Σπαγνιέσι , ο οποίος είναι γνωστός στην ενορία του για τις εμπνευσμένες ομιλίες τους προς τους πιστούς, συνελήφθη μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο συγκάτοικός του είχε εισάγει από την Ολλανδία ένα λίτρο GHB, γνωστό και ως ναρκωτικό των βιασμών.

Οι δύο άνδρες φέρονται να χρησιμοποιούσαν διαδικτυακούς ιστότοπους γνωριμιών για να προσκαλέσουν επισκέπτες στο σπίτι τους, όπου χρησιμοποιήθηκαν και πωλήθηκαν ναρκωτικά, ενώ υπάρχει καταγγελία εναντίον του για υπεξαίρεση, καθώς εξαφανίστηκαν 100.000 ευρώ από την ενορία του.

Last week, Italian Police of Prato, Tuscany, arrested Fr. Francesco Spagnesi on charges of drug-trafficking and organizing drug-fueled orgies. Spagnesi used parish resources to buy the drugs for his 200 clients, & had his male lover bring in the drugs. https://t.co/QhchOuzG4K pic.twitter.com/R45TOgR9ps

— Tradition in Action (@TraditionAction) September 20, 2021