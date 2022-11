Σόφι Ιν’τ Βελτ: «Ιδιαίτερα ανησυχητική η δικαστική απόφαση για τις παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ»

Τον έντονο προβληματισμό της καταθέτει μέσω Twitter η Σόφι Ιν’τ Βελτ σχετικά με την ιδιαίτερα προκλητική απόφαση που εξέδωσε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας στην υπόθεση της περιβόητης Greek Mafia, όπου εμπλέκονται πρώην αστυνομικοί, δικηγόροι και ιδιώτες για δωροδοκία, την περίοδο 2015-2016, και σύμφωνα με την οποία η ΕΥΠ έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί τις τηλεφωνικές συνομιλίες πολιτών επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει έγκριση για τις παρακολουθήσεις αυτές από τον αρμόδιο εισαγγελέα!

Η εισηγήτρια της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου επισημαίνει τον κίνδυνο που ενέχει η συγκεκριμένη απόφαση ενώ είναι ακόμη ανοικτό το ζήτημα των υποκλοπών πολιτικών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα ως ιδιαίτερα ανησυχητική». Παράλληλα, κάνει αναφορά στην ανοικτή ακόμη υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

«Μέσα στη χιονοστιβάδα των ρεπορτάζ και των αποκαλύψεων για τα σκάνδαλα κατασκοπείας στην Ελλάδα, αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό: φέρεται να αφορά τον Γιώργο Καραϊβάζ, τον δημοσιογράφο που δολοφονήθηκε πέρυσι (ο φόνος του δεν εξιχνιάστηκε ποτέ)» επισημαίνει συγκεκριμένα η Σόφι Ιν’τ Βελτ στην ανάρτησή της, αναφερόμενη στο ρεπορτάζ του documentonews.gr σχετικά με τη δικαστική απόφαση.

Amidst the avalanche of reporting and revelations on the spying scandals in Greece, this one is particularly alarming: allegedly Giorgos Karaivaz, the journalist who was murdered last year (the murder was never resolved). https://t.co/j0btZeCLPi

