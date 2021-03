Σώμα και Χρόνος 20 – 21 Μαρτίου 2021 – Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο

Το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ) και το Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο διοργανώνουν διήμερο για τον χορό και την προσέγγιση του χρόνου υπό τον τίτλο «Σώμα και Χρόνος», το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Μαρτίου 2021, στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο.

Ο χορός στη δυτική κουλτούρα είναι μια τέχνη που εκθειάζει τη νεότητα, και τις αρετές που τη συνοδεύουν, τη ρώμη, τη δεξιοτεχνία, την αντοχή, το φυσικό κάλλος, αποκλείοντας συχνά την ωριμότητα, τη διαφορετικότητα, τα σημάδια του χρόνου πάνω στο σώμα του χορευτή κι ένα μεγάλο φάσμα της καλλιτεχνικής έκφρασης που συνοδεύει τη μακρόχρονη σκηνική εμπειρία. Ο χορευτής άνω των 40 ετών αποτελεί, μέχρι και σήμερα, ένα ταμπού για τη χορευτική «βιομηχανία» σε αρκετές χώρες, με αποτέλεσμα οι πλείστοι χορευτές να οδηγούνται σε μια πρόωρη «συνταξιοδότηση» από την επί σκηνής παρουσία.

Η δράση «Σώμα και Χρόνος», αποσκοπεί στη γενικότερη προώθηση της τέχνης του σύγχρονου χορού στην Κύπρο, στην ανάδειξη της κυπριακής χορευτικής δραστηριότητας ιδωμένης μέσα από το πρίσμα της θεματικής για προβολή της χορευτικής και χορογραφικής ικανότητας -που κάποιες φορές τίθεται υπό αμφισβήτηση- των ωριμότερων καλλιτεχνών άνω των 40 ετών.

Έξι χορογράφοι παρουσιάζουν τη δική τους προσέγγιση και αντιμετώπιση του περάσματος του χρόνου, μέσα από τις ίδιες τις παραστάσεις τους.

Παράλληλα, τη δεύτερη και τελευταία ημέρα, θα τεθούν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης οι κυρίαρχες ιδεολογίες και η στάση του αποκλεισμού των χορευτών άνω των 40 χρόνων από τη χορευτική «βιομηχανία».

Με τη συγκεκριμένη δράση, το ΚΚΔΙΘ εγκαινιάζει τις δράσεις του για το 2021, σε συνέχεια των δυσκολιών που όλοι βιώσαμε και βιώνουμε από τις επιπτώσεις των πρωτόγνωρων συνθηκών της πανδημίας, του εγκλεισμού και της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Την Οργανωτική Ομάδα απαρτίζουν οι: Ανδρομάχη Δημητριάδου Lindahl, Έλενα Χριστοδουλίδου και Χρίστος Γεωργίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 20 Μαρτίου

Something missing (Χάμιλτον Μοντέιρο)

Διάρκεια: 15 λεπτά

Εγώ για λίγο / Me for a while (Έλενα Χριστοδουλίδου)

Διάρκεια: 12 λεπτά

Off–ramp (Αλεξάντερ Μιχαήλ)

Διάρκεια: 13:25 λεπτά

Λήθη / Lethe (Ανδρομάχη Δημητριάδου Lindahl)

Διάρκεια: 15 λεπτά

Κυριακή, 21 Μαρτίου

Άνευ Λόγου (Χλόη Μελίδου)

Διάρκεια: 20 λεπτά

Standstill (Ρούλα Κλεοβούλου)

Διάρκεια: 20 λεπτά

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

Πληροφορίες

▪ Έναρξη παραστάσεων στις 7:00μ.μ.

▪ Τιμή εισιτηρίου: €5 (γενική είσοδος)

▪ Πώληση εισιτηρίων: tickethour.com.cy / 7777 7040

▪ Πληροφορίες:

τηλ. 22781104 (Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο) │www.ccoiti.com

▪ Σημαντικές πληροφορίες:

▫ Απαραίτητη η προαγορά εισιτηρίων μέσω της πλατφόρμας της tickethour.com.cy καθώς δεν θα παρέχεται η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου στο χώρο πριν από την έναρξη των παραστάσεων.

▫ Λόγω του περιορισμού στον αριθμό θέσεων (50 θέσεις), το κοινό παρακαλείται όπως εξασφαλίσει εγκαίρως τα εισιτήρια του.

▫ Το κοινό θα πρέπει επίσης να βρίσκεται στον χώρο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης των παραστάσεων και να ακολουθεί τις υποδείξεις των υπευθύνων τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας.

▫ Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται σε σχέση με την πανδημία δεν υπάρχει διάλειμμα κατά την διάρκεια των παραστάσεων.