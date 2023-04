Σουδάν: Μαρτυρίες για εγκλωβισμένους αμάχους

Σε τουλάχιστον 56 νεκρούς και περίπου 600 τραυματίες, ανέρχεται ο απολογισμός της δεύτερης ημέρας συγκρούσεων στο Σουδάν. Τρία μέλη του Επιστιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ συγκαταλέγονται στους νεκρούς, ενώ “δεκάδες θανάτους” αναφέρουν και οι κυβερνητικές δυνάμεις. Εκκωφαντικές εκρήξεις και πυροβολισμοί αντηχούν από τα πυκνοκατοικημένα βόρεια και νότια προάστια της πρωτεύουσας Χαρτούμ, με τανκς στους δρόμους και μαχητικά αεροσκάφη σε συνεχείς επιδρομές.

Ο Φόλκερ Πέρτες, επικεφαλής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε πως οι τρεις υπάλληλοι του WFP σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στην Καμπκαμπίγια στο Βόρειο Νταρφούρ.

“Είμαι συγκλονισμένος από τις αναφορές για βλήματα που έπληξαν εγκαταστάσεις του ΟΗΕ και άλλων ανθρωπιστικών οργανισμών, καθώς και από τις αναφορές για λεηλασία εγκαταστάσεων του ΟΗΕ”, προσέθεσε στη δήλωσή του.

Δύο Έλληνες τραυματίστηκαν στο Χαρτούμ από ρουκέτα που έπεσε κοντά στην εκκλησία μετά το τέλος της αναστάσιμης λειτουργίας. Ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν, λέει ότι δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει έξω, ενώ ρουκέτα έπεσε κοντά σε εκκλησία μετά το τέλος της Αναστάσιμης λειτουργίας, όπως ανέφερε σε αποκλειστική επικοινωνία με την ΕΡΤ, ο μητροπολίτης Νουβίας Σάββας.

Η βία ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου μετά από εβδομάδες διεκδίκησης της εξουσίας μεταξύ του αρχηγού του στρατού Αμπντέλ Φατάχ Μπουρχάν και του αναπληρωτή του, Μοχάμαντ Χαμντάν Ντάγκλο, διοικητή των μεγάλων και βαριά οπλισμένων παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF). Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την υποκίνηση της σύγκρουσης που ήδη φέρνει τη χώρα στα πρόθυρα νέου εμφυλίου.

«Σε κτήρια κατεστραμμένα από τις εκρήξεις παραμένουν εγκλωβισμένοι άμαχοι καθώς είναι αδύνατον να βγούν στους δρόμους», περιγάφουν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι παραστρατιωτικοί του RSF λένε ότι κατέλαβαν το προεδρικό μέγαρο, το αεροδρόμιο του Χαρτούμ και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες, αλλά ο στρατός επιμένει ότι είναι επικεφαλής, με την αεροπορία αργά το Σάββατο να προτρέπει τους ανθρώπους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους καθώς συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές με στόχο βάσεις των RSF.

Ο στρατός κάνει λόγο για κτήρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

🇸🇩 An attempt of a military coup is going on in Sudan.

In February 2023, Sudan gave Russia its consent to build a naval base in the Red Sea. US Ambassador to Khartoum John Godfrey, however, threatened the Sudanese authorities with consequences for granting Moscow the right… pic.twitter.com/B18qMoVTQS

— Sinnaig (@Sinnaig) April 15, 2023