Σπουδαία ντέρμπι και σήμερα σε όλη την Ευρώπη με την αγγλική μονομαχία Λίβερπουλ-Τσέλσι να ξεχωρίζει. Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρία στοιχημάτων στην Κύπρο, πέρα από τις σούπερ αποδόσεις και τη μηδενική γκανιότα, σας προσφέρει πλέον και το Cash Out!

Η Stoiximan βάζει τέλος στην ανυπομονησία των παικτών του στοιχήματος και γίνεται η πρώτη εταιρία στην Κύπρο που επαναφέρει το Cash Out, μία λειτουργία που οι παίκτες του στοιχήματος «λατρεύουν», καθώς τους δίνει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες κέρδους! Το Cash Out (εξαργύρωση) επιτρέπει στους παίκτες του να «κλείσουν»-«διευθετήσουν» ένα στοίχημα προτού αυτό ολοκληρωθεί χρονικά.

Παράλληλα, η Stoiximan, σας προσφέρει καθημερινά μια ευρεία γκάμα αγώνων με 0% γκανιότα. Σήμερα ποντάρετε στο αγγλικό ντέρμπι Λίβερπουλ-Τσέλσι! *0% Γκανιότα* σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως!

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα σε όλα τα ματς!

Λίβερπουλ-Τσέλσι με τον «άσο» στο 1.67, την ισοπαλία στο 4.00 και το «διπλό» στο 5.20. Το over 2.5 γκολ δίνει 1.75, το over 4.5 γκολ έχει απόδοση 5.40, το under 1.5 γκολ δίνει 3.85, το under 2.5 γκολ δίνει 2.05 και το over 1.5 γκολ στο ημίχρονο δίνει 2.63. Στο 1.75 το GG, στο 2.00 το NG! Ποιος θα πετύχει το πρώτο γκολ στο ντέρμπι; Στο 4.00 η απόδοση του Σαλάχ, στο 4.50 του Στάριτζ, στο 5.00 του Μανέ, στο 5.50 του Φιρμίνο, στο 7.00 του Σακίρι, στο 7.50 του Αζάρ, στο 8.00 του Ιγκουαΐν και στο 9.00 του Ζιρού. Νίκη της Λίβερπουλ χωρίς μηδέν παθητικό με απόδοση 3.40 και νίκη της Τσέλσι με μηδέν παθητικό με απόδοση 8.00! Πρώτο γκολ η Λίβερπουλ και τελικό αποτέλεσμα «άσος»; Απόδοση 1.90! Πρώτο γκολ η Τσέλσι και νίκη Λίβερπουλ στο φινάλε; Απόδοση 9.75!

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το ματς αυτό εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αμέτρητες επιλογές που προσφέρει η Stoiximan, η μοναδική εταιρία με τόσα ειδικά στοιχήματα σε όλα τα παιχνίδια (σκόρερ, κάρτες, κόρνερ κτλ.)!

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.