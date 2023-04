Στη δημοσιότητα τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας του Α. Νεοφύτου

Στο ποσό των €975.522 ανήλθαν τα έξοδα της προεκλογικής εκστρατείας του Αβέρωφ Νεοφύτου για τις Προεδρικές Εκλογές 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Μεγάλη Τετάρτη ο εκλογικός αντιπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Λύσανδρος Φλουρέντζου.

Στην ανακοίνωση δημοσιεύεται συνοπτικός πίνακας εσόδων και δαπανών του κ. Νεοφύτου που έγιναν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα έσοδα προήλθαν κυρίως από την χορηγία του Δημοκρατικού Συναγερμού, ήτοι €530.000 και από τις εισφορές νομικών προσώπων που ανήλθαν σε €416.000. Σημειώνεται ότι καμία ιδιωτική ή εταιρική εισφορά δεν υπερβαίνει τις 50 χιλιάδες ευρώ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι για σκοπούς πλήρους διαφάνειας, παρουσιάζονται τα έσοδα της προεκλογικής εκστρατείας από νομικά πρόσωπα που ανέρχεται στα €416.000. Όπως εξηγείται στον κατάλογο στις 19 Ιουλίου 2022 η PROSPECTACY LTD έδωσε το ποσό των €10.000, στις 12 Οκτωβρίου 2022 η ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΚΤΗΤΩΝ έδωσε το ποσό των €50.000, στις 31 Οκτωβρίου 2022 η FIXNET LIMITED έδωσε το ποσό των €20.000, στις 25 Νοεμβρίου 2022 η TREPPIDES AND CO έδωσε το ποσό των €50.000, ενώ την ίδια μέρα η FIDUSERVE MANAGEMENT LTD έδωσε επίσης το ποσό των €50.000.

Ακόμη, αναφέρεται ότι στις 7 Δεκεμβρίου 2022 η X.N. INTERLING HOLDING LTD έδωσε το ποσό των €3.000, ενώ την ίδια μέρα η OILITE INVESMENTS LTD έδωσε €6.000 και η SKYROTHRAFSTIKI ETERIA KAOS LTD €5.000. Σημειώνεται ακόμη ότι στις 9 Δεκεμβρίου 2022 η DUAT W. B. LTD έδωσε το ποσό των €50.000 και στις 15 Δεκεμβρίου 2022 FLIPTYPE HOLDINGS LTD πρόσφερε το ποσό των €10.000. Στις 19 Δεκεμβρίου 2022 η DP (DELFI PARTNERS) έδωσε το ποσό των €10.000 και την ίδια μέρα η FX PRO Financial Services πρόσφερε το ποσό των €50.000. Στις 20 Δεκεμβρίου 2022 η T.C.R. INTERNATIONAL LTD πρόσφερε το ποσό των €50.000.

Αναφέρεται ακόμη ότι στις 27 Δεκεμβρίου 2022 η FIVOS TRAVEL LTD προσέφερε στην προεκλογική εκστρατεία του Αβέρωφ Νεοφύτου το ποσό των €2.000. Στις 10 Ιανουαρίου 2023 η SMENTER LIMITED έδωσε το ποσό των €10.000. Στις 17 Ιανουαρίου 2023 η CARAMONDANI DESALINATION PLANTS LTD προσέφερε το ποσό των €5.000. Στις 26 Ιανουαρίου 2023 η FLIPTYPE HOLDINGS LTD έδωσε το ποσό των €10.000 και στις 2 Φεβρουαρίου η CYBARCO DEVELOPMENTS προσέφερε το ποσό των €25.000.

Παράλληλα, δηλώνεται ότι έγιναν εισφορές από φυσικά πρόσωπα ύψους €71.550 ενώ έγιναν και πληρωμές από τον Δημοκρατικό Συναγερμό ύψους €39.998. Τέλος, στα έσοδα περιλαμβάνονται μη χρηματικές εισφορές ύψους €11.613.

Όπως αναφέρεται, τα έσοδα συνολικά ανήλθαν στο €1.069.161.

Προστίθεται ότι τα κυριότερα έξοδα αφορούσαν €346.344,70 για διαφήμιση, ενώ ποσό €312.053,15 δόθηκε για προβολή outdoor και επικοινωνία. Επίσης, σημειώνεται ότι δαπανήθηκαν €71.952,01 για εκτυπωτικά και παραγωγές, €78.285,51 για διοικητικά και άλλα έξοδα και €74.222,01 για δαπάνες επιτελείων.

Ακόμη, αναφέρεται ότι δόθηκαν €32.513 για ενοίκια επιτελείων, €19.353,50 για προεκλογικές συγκεντρώσεις και €39.998 αφορούν πληρωμές από ΔΗΣΥ για λογαριασμό του υποψηφίου. Τέλος, δηλώνεται ότι δαπανήθηκαν €801 για τραπεζικά έξοδα.

Συνολικά, καταγράφεται ότι το ποσό που δαπανήθηκε αγγίζει τα €975.522,88.

Στις δαπάνες διευκρινίζεται ότι €93.638,12 επιστράφηκαν στον Δημοκρατικό Συναγερμό, με το τελικό ποσό να ανέρχεται στο €1.069.161.