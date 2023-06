Παράθυρα/Ορίζοντας

Στη Λάρνακα οι Τετάρτες σημαίνουν Θερινό Σινεμά

Στη Λάρνακα οι Τετάρτες σημαίνουν Θερινό Σινεμά με την καλύτερη σινεπαρέα της πόλης. Φέτος οι σινεφίλ της Λάρνακας και όχι μόνο, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μείγμα κωμωδιών, κυπριακών και ελληνικών ταινιών οπως το .Dog και Black Stone, καθώς και ταινίες και ντοκιμαντέρ οπως το Cairo Conspiracy, Joyland, και All that beathes, που έχουν βραβευτεί στα καλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμoυ.

Οι προβολές γίνονται κάθε Τετάρτη στον κήπο του Μουσείου Πιερίδη ενώ η κινηματογραφική λέσχη έχει οργανώσει και κάποιες ειδικές προβολές. Στις 23 Ιουνίου στην παραλία μπροστά από το Μεσαιωνικό Κάστρο θα προβληθεί η ταινία The first cow, στην πλατεία του χωριού Τρούλλοι στις 7 Ιουλίου η κυπριακή ταινία Smuggling Hendrix, την 1η Αυγούστου στην πλατεία του χωριού Κάτω Δρυ η ταινία The man who sold his skin, και στο χωριό Βαβατσινιά στις 13 Αυγούστου η βραβευμένη κωμωδία Another Round.

Κήπος Μουσείου Πιερίδη, Λάρνακα. Κάθε Τετάρτη, 8:30 μ.μ., Ελεύθερη είσοδο.

Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο larnakacinema.com