Στις 18-19 Οκτωβρίου η Σύνοδος του Economist στην Κύπρο

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η 18η Σύνοδος για την Κύπρο του Economist, με τίτλο “Navigating the crisis through mastery and inclusiveness”, στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία, το οποίο θα μεταδίδεται και διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας hazliseconomist.com. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε θέματα οικονομίας, ενέργειας και γεωπολιτικών εξελίξεων στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, με διακεκριμένους ομιλητές.

Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και φιλοξενεί διακεκριμένους αξιωματούχους και παράγοντες της αγοράς, «οι οποίοι εξετάζουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με έμφαση στο πεδίο της ενέργειας, των σχέσεων της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, των προτεραιοτήτων των ΗΠΑ για την περιοχή της Αν. Μεσογείου, καθώς και των βασικών μεταρρυθμίσεων για σταθεροποίηση της οικονομίας και την επίτευξη ανθεκτικότητας», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών.

Παράλληλα, οι ομιλητές θα διερευνήσουν τις προτεραιότητες για την κυπριακή οικονομία αλλά και τις προϋποθέσεις επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στους κύκλους εργασιών θα προεδρεύσει ο John Peet, political and Brexit editor του περιοδικού The Economist.

Μεταξύ των ομιλητών που συμμετέχουν, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, o Ματέο Ρέντζι, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Γιούλια Τιμοσένκο, πρώην Πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο Γιόσκα Φίσερ, πρώην Αντικαγκελάριος και πρώην Ομοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, η Έρικα Όλσον, αναπληρώτρια βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, οι Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου και Ελλάδας με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, οι Υπουργοί Οικονομικών, Άμυνας, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, οι υποψήφιοι για την Προεδρεία Ανδρέας Μαυρογιάννης, Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Ύπατος Αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο, ο Κόλιν Στιούαρτ, Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και άλλοι ειδικοί.