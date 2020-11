Στο 92% η αποτελεσματικότητα του Sputnik-V σύμφωνα με τη Ρωσία

Μεγάλη αποτελεσματικότητα παρουσιάζει το πρώτο ρωσικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, υποστηρίζει το ταμείο που χρηματοδοτεί την ανάπτυξή του.

Ειδικότερα, το Sputnik V εμφάνισε 92% αποτελεσματικότητα, όπως υποστηρίζει η Ρωσία.

BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2020